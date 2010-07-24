Дефицит бюджета США составит 1,47 трлн. долл.

Дефицит бюджета США в текущем фискальном году составит рекордные 1,47 триллиона долларов, что означает, что из каждого потраченного доллара США занимают 41 цент, говорится в пересмотренном прогнозе Белого дома, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По данным Управления по менеджменту и бюджету (Office of Management and Budget) при Белом доме, новый показатель меньше опубликованного в феврале на 84 миллиарда долларов. По словам специалистов, дефицит в 2011 году составит 1,42 триллиона долларов, что на 150 миллиардов долларов больше предыдущего прогноза.

Кроме того, обновились данные и по безработице. Согласно им, в текущем фискальном году будет 9,5% безработных, в 2011 - 9%, а в 2012, когда в США должны состояться президентские выборы, безработица остановится на уровне 8,1%, что все же намного больше нормы в 5,5-6%, отмечается в сообщении.

На данный момент рекорд по объему дефицита принадлежит бюджету 2009 фискального года, когда он составил 1,41 триллиона долларов из-за разразившегося финансового кризиса.