ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Армении до 4,6%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил с 4,5 до 4,6% прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Армении к концу 2010 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на армянское агентство экономической информации АРКА.

"В последние месяцы в Армении зафиксирован значительный рост экономики, что обусловлено восстановлением денежных переводов, а также существенным финансированием со стороны международных финансовых учреждений", - говорится в докладе.

Прогноз по росту экономик Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины на конец 2010 года также был повышен до 4,6%. ЕБРР отмечает, что благоприятным фактором для упомянутых стран был рост цен на сырье и повышение доверия инвесторов к рынкам, однако их экономики все еще остаются чрезвычайно уязвимыми.

Вместе с тем, ЕБРР понизил прогноз по росту ВВП развивающихся стран Восточной Европы и Кавказа в 2011 году с 4,2 до 3,9%. Понижение прогноза затронуло большинство стран Юго-Восточной Европы, преодоление рецессии для которых окажется слишком тяжелой задачей, считают эксперты ЕБРР.

Однако исключением в этой группе стран стала Турция, прогноз по росту экономики которой был сохранен на прежнем уровне.