Госказначейство запретило транжирить деньги из бюджета

Госказначейство довело до ведома распорядителей бюджетных средств, что не будет выделять денежные средства для закупки автомобилей, мебели, а также ремонт государственных помещений.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕКО.

Он отметил, что такое решение Госказначейство приняло во исполнение поручения премьер-министра Николая АЗАРОВА от 21 июля.

«Госказначейство официально сообщило всем получателям и распорядителям бюджетных средств о том, что не будет осуществлять финансирование на эти цели. Такое решение принято во исполнение поручения премьер-министра в связи с необходимостью экономии и эффективного использования государственных средств», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Н.АЗАРОВ дал поручение Госказначейству прекратить финансирование из общего и специального фондов соответствующих распорядителей средств, если эти средства планируется использовать для закупки автомобилей, мебели и проведения ремонтов.

Он отметил, что вопросы подготовки бюджета на следующий год обсуждал накануне с Президентом, и Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что бюджет следующего года должен быть крайне экономным. «Президент подчеркнул, что этот бюджет должен играть стабилизирующую роль, быть бюджетом жесткой экономии и эффективного использования средств. В связи с этим я обращаюсь к членам Кабинета министров, руководителям министерств и ведомств с требованием даже не планировать использование средств на приобретение новых служебных автомобилей, дорогой техники, мебели, не допускать расходования средств на ремонты кабинетов и т.д. Это же касается и бюджетных средств текущего года», - сказал премьер.