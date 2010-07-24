Москва готова инвестировать в сервис и гостиницы Крыма

Симферополь. Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ подписали программу сотрудничества между правительствами российской столицы и Крымской автономии на 2011-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, в программе, в частности, содержится пункт об изучении возможностей инвестирования московских предпринимательских структур и правительства столицы России в крымские предприятия пищевой промышленности, сельское хозяйство, строительство жилищных комплексов, санаториев, гостиниц, а также программу развития малой авиации и яхтенного туризма.

Согласно программе, московские школьники и ветераны Великой Отечественной войны смогут отдыхать в здравницах полуострова на основе прямых договоров туроператоров Москвы с крымскими санаторно-курортными учреждениями.

«Есть масса вопросов, в которых мы можем обмениваться опытом, например, в здравоохранении... В программе даже есть пункт открыть во второй половине следующего года в Москве магазины, где будет реализовываться крымская продукция. Будем рассматривать проект строительства моста Керчь-Кубань и многие другие вопросы», - сказал В.ДЖАРТЫ журналистам после подписания документа в Симферополе.