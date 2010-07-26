Эксперт: золото подорожало в условиях роста других активов

В условиях роста рискованных активов на многих рынках поднялись цены и на золото.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «это происходит на фоне ослабления опасений по поводу замедленного восстановления экономики, чему поспособствовали превысившие ожидания отчеты по прибылям. Золото покупается в качестве инструмента защиты от неопределенности, поскольку некоторые инвесторы полагают, что в непростые для экономики времена этот драгоценный металл сохраняет свою стоимость лучше, чем акции и сырьевые активы. В случае, когда инвесторы не боятся вкладывать свои средства в более рискованные активы, золото также может торговаться как сырьевой товар – демонстрировать рост».

Как подчеркнул В.СКИДАН, драгоценные металлы выиграли за счет интереса к рискованным активам на торгах в конце прошлой недели. При этом был зафиксирован резкий рост цен на нефть, которая считается индикатором будущего интереса инвесторов к рискованным активам. Цены на золото остаются существенно ниже июньских рекордных максимумов, и в четверг поддержку этому металлу оказали покупки на низких уровнях.

Эксперт отметил, что до рекордных максимумов цены на золото поднимались в мае и июне этого года на фоне опасений по поводу второй волны рецессии и высоких уровней госдолгов в еврозоне. Когда ситуация в европейских экономиках стабилизировалась, цены на золото первоначально снизились, а в последнее время они остаются вблизи отметки 1200 долларов за унцию. Цены на золото на украинском рынке на прошедшей неделе варьировались в пределах 302,5-305 грн. за грамм в слитках от 100 граммов до 1000 граммов.