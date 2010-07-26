Эксперт: НБУ продолжит медленно снижать официальный курс доллара

Национальный банк Украины продолжит медленно снижать официальный курс доллара, выкупая при этом остатки валюты у коммерческих банков.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его мнению, «в ближайшие недели, предположительно, летнее спокойствие не будет нарушено».

И.ДАВИДЕНКО отметил, что в период с 19 по 23 июля 2010 года предложение долларов США продолжало превышать спрос. Рынок колебался в течение прошедшей недели на уровне установленных Нацбанком официальных курсов и составлял около 7,9000 в понедельник и 7,8970 в пятницу. НБУ, по традиции, ежедневно выкупал излишки валюты по официальному курсу.

«Таким образом, на прошлой неделе валютный рынок Украины был спокоен и предсказуем», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 июля, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8920/7,8990 грн./долл., к 12:00 сузился спред – 7,8945/7,8975 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 7,8940/7,8980 грн./долл.

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8970 грн./долл.