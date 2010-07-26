Чистая прибыль «Дельта Банка» сократилась в 4 раза

Чистая прибыль АО «Дельта Банк» во II квартале 2010 г. сократилась в 4 раза, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и на 1 июля составила 1,525 млн. грн.

Об этом говорится в квартальном отчете банка, размещенном в газете «Голос Украины» №135 от 23 июля 2010 г.

Активы банка с начала года сократились на 4% и на 1 июля 2010 г. составили 8,155 млрд. грн., обязательства – также на 4% - до 7,561 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 15% - до 4,842 млрд. грн., собственный капитал – на 1% - до 594,159 млн. грн.

Размер уставного капитала банка с начала года не изменялся и составляет 510 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано 9 февраля 2006 года, получило лицензию Национального банка Украины 20 апреля 2006 года.

В начале октября т.г. ООО «КБ «Дельта» реорганизовалось в публичное акционерное общество (ПАО). 1 октября 2009 г. была внесена соответствующая запись в Государственный реестр банков и проведена государственная регистрация новой редакции устава банка. ПАО «Дельта Банк» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей ООО «КБ «Дельта».

Чистая прибыль «Дельта Банка» в 2009 году сократилась в 8 раз – до 8 млн. грн.

На 1 июля 2010 г. единственным акционером банка оставался Николай ЛАГУН.

Согласно сообщению банка, компания Cargill Financial Services International намерена приобрести долю в уставном капитале АО «Дельта Банк» (Киев) путем частичной конвертации субординированного долга.

Ожидается, что после завершения размещения акций Cargill получит крупный миноритарный пакет акций банка, а общий размер уставного фонда достигнет 827 млн. грн. Размещение акций допэмиссии будет проведено в два этапа – в период с 1 по 18 сентября 2010 года.