Банк «Киев» сократил чистый убыток в 5 раз

Во II квартале т.г. АКБ «Киев» сократил чистый убыток в пять раз – до 227,782 млн. грн. Об этом сказано в квартальном отчете банка, размещенном в газете «Урядовый куръер» №134 от 23 июля 2010 г.

Активы банка с начала года сократились на 15% и на 1 июля 2010 г. составили 2,731 млрд. грн., обязательства – на 10% - до 2,052 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 10% - до 4,72 млрд. грн., собственный капитал сократился на 25% - до 679,6 млн. грн.

Уставный капитал банка с начала года не изменялся и на 1 июля составил 3,568 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году.

В I квартале 2010 года убыток банка составил 134,143 млн. грн., в 2009 году – 3,265 млрд. грн.

Банк «Киев» в 2009 году был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.