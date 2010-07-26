Потребительские настроения украинцев ухудшились

Потребительские настроения украинцев впервые за последние 10 месяцев ухудшились. По данным исследования, проведенного компанией GfK Ukraine и Международным центром перспективных исследований (МЦПИ), индекс потребительских настроений в июне 2010 года снизился с 97,1 в мае до 94,5 в июне.

Украинцы оценили свое текущее положение в прошлом месяце несколько лучше, чем в мае – индекс оценки текущего положения вырос с 79,3 до 82,2. Это связано с восстановлением в большинстве отраслей национальной экономики, постепенным ростом доходов населения и заработной платы.

Однако индекс экономических ожиданий резко снизился с 108,9 в мае до 102,6 в июне из-за возможной второй волны кризиса в мире и Украине. В связи с более пессимистичными оценками будущего состояния отечественной экономики потребители ухудшили свои ожидания и по поводу занятости населения. Индекс ожидания динамики безработицы вырос с 102 до 106,9.

Удивительным сигналом со стороны населения было повышение индекса инфляционных ожиданий с 173,6 в мае до 175,7 в июне. Как правило, при снижении оценок будущего состояния экономики и ухудшения оценок состояния сферы занятости, инфляционные ожидания в обществе должны снижаться. Однако возможный кризис у украинцев до сих пор ассоциируется с повышением темпов потребительской инфляции, что неправильно и не наблюдается в других странах. Повышение индекса инфляционных ожиданий также связано с приближением осеннего сезона, который традиционно является периодом повышения деловой активности в стране и периодом с максимальными темпами инфляции.

«Пока индекс потребительских настроений ниже 100, это говорит о том, что украинцы негативно оценивают свое текущее состояние и перспективы на будущее. Индекс потребительских настроений до конца года на фоне вероятного замедления темпов роста мировой экономики вряд ли превысит 100. Этот рубеж украинские потребители возьмут, вероятно, только в начале 2011 года», - прогнозирует Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.