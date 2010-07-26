Межбанк: торги проходят на уровне 7,8930-7,8970 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8930/7,8990 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8930/7,8970 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2603/0,2607 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2601/0,2604 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,3175 рубля за доллар(-0,0085).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2930/1,2932 долл./евро, а к 12:00 понизились до 1,2898/1,2900 грн./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2055/10,2160 грн./евро, к 12:00 цены упали – 10,1795/10,1870 грн./евро.