«Ощадбанк» сократил прибыль на 51,5%

ОАО «Ощадбанк» (Киев) во II квартале 2010 года сократил прибыль на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 365,249 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за отчетный период активы банка сократились на 2% и на 1 июля 2010 года составили 58,747 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1%, до 44,101 млрд. грн., обязательства – на 3%, до 42,205 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1% – до 16,543 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.