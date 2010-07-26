К закрытию межбанка евро опять повысился

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8930/7,8990 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8930/7,8970 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,8950/7,8970 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8960 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2603/0,2607 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2601/0,2604 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2602/0,2605 грн./рубль. В России курс доллар-рубль незначительно повысился и составил 30,3299 рубля за доллар (-0.0039).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2930/1,2932 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,2940/1,2942 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2055/10,2160 грн./евро, к 12:00 цены упали – 10,1795/10,1870 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,1905/10,1960 грн./евро.