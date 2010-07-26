Золото остановило рост

Цены на золото стабильны в понедельник, так как результаты стресс-тестов европейских банков соответствовали ожиданиям и снизили привлекательность золота как надежной инвестиции, сообщает Рейтер.

В 13.55 МСК золото торговалось по $1.188,80 за унцию по сравнению с $1.189,05 на закрытие торгов в пятницу, а фьючерсы с поставкой в августе в Нью-Йорке прибавили $0,70 до $1.188,50 за баррель.

"Когда цены опустились ниже $1.200, повысился спрос со стороны ювелиров", - сказал аналитик Credit Agricole Робин Бхар, добавив, что инвесторы, узнав результаты стресс-тестов европейских банков, переключились на более рискованные активы.

Из 91 банка лишь семь не прошли тесты, и это укрепило доверие инвесторов к банковской системе.

"Факторы, способствующие росту цен на золото, не исчезли, - сказал Бхар. - Просто они отошли на второй план, так как опасения, связанные с банками и уровнями задолженности, на время поутихли".

В начале июня цены достигли абсолютного рекорда $1.264,90 за унцию на фоне волнений по поводу суверенной задолженности в еврозоне.

Запасы крупнейшего в мире "золотого" ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу остались на уровне 1.302,046 тонны по сравнению с рекордными 1.320,436 тоннами 29 июня.

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