Европейская валюта начала неделю ростом

Европейские валюты начали неделю ростом по отношению к американскому доллару. Результаты стресс-тестов коммерческих банков Еврозоны оказались умеренно оптимистичными и сняли напряженность на мировом рынке FOREX. Трейдеры массово скупают британский фунт на фоне опубликованной в пятницу положительной статистики по ВВП Великобритании за второй квартал. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, умеренно позитивное настроение на рынке продлится первую половину текущей недели.

Банк Новой Зеландии в четверг, вероятно, повысит процентную ставку на 0,25% до 3%. На ожиданиях данной новости новозеландская валюта имеет шансы вырасти в цене по отношению к доллару США до уровня 0,7400-0,7450. Дальнейшая динамика новозеландского доллара будет зависеть от комментария к данному решению. Если в комментарии будет сделан акцент на замедление темпов роста мировой экономики, может произойти некоторое снижение стоимости новозеландской валюты. Однако не исключено, что Банк Новой Зеландии до конца текущего года повысит процентную ставку еще два раза до 3,5%. Это дает основание прогнозировать дальнейший рост стоимости новозеландского доллара в среднесрочной перспективе.

Макроэкономическая статистика США, выход которой запланирован на текущей неделе будет смешанной, но, в общем, подтвердит замедление темпов роста американской экономики. Стоимость евро на фоне данных новостей может вырасти до уровня 1,3000-1,3050. Ценовой диапазон изменений курса валютной пары евро/доллар на текущей неделе – 1,2600–1,3200, британский фунт/доллар – 1,5200-1,5800.

Важными событиями текущей недели, которые привлекут внимание валютных трейдеров на мировом валютном рынке FOREX, будут: публикация данных по продажам нового жилья в США за июнь; выход данных по потребительскому доверию в США за июль; публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США в июне; решение по процентной ставке Банка Новой Зеландии; публикация индекса цен на недвижимость Nationwide за июль в Великобритании; выход данных по потребительской инфляции за июнь в Японии и за июль в Еврозоне; публикация предварительных данных по ВВП в США за второй квартал; выход данных по индексу деловой активности Сhicago PMI за июль в США.

Как отмечает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, «стоимость европейской валюты на прошлой неделе на мировом валютном рынке FOREX практически не изменилась. Европейская валюта начала торговаться в начале недели на уровне 1,2905, в конце недели торги по евро закрылись на уровне 1,2908. Стоимость британского фунта повысилась на прошлой неделе на 0,94%. Британская валюта в начале прошлой недели находилась на уровне 1,5278, закончилась же неделя для британского фунта уровнем 1,5421».