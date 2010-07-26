«Райффайзен Банк Аваль» получил 36 млн. грн. прибыли

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) в II квартале 2010 года получил прибыль в размере 35,894 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток банка составил 1 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за отчетный период активы банка сократились на 0,12% и на 1 июля 2010 года составили 53,983 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 5%, до 46,267 млрд. грн., обязательства – на 2%, до 47,554 млрд. грн., уставный капитал увеличился на 24% – до 3,003 млрд. грн., собственный капитал – на 21%, до 6,429 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций «Райффайзен Банк Аваль».