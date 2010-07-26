курс НБУ на 27 июля

Официальный курс НБУ на 27 июля:100 USD США – 789.5200 (на 26 июля – 789.6000) 100 EUR – 1020.9283 (на 26 июля – 1018.3471) 10 RUR – 2.6056 (на 26 июля – 2.5987)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 27 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 93873.93 (на 26 июля – 94653.30) 961 XAG 10 Серебро – 1421.93 (на 26 июля – 1434.70) 962 XPT 10 Платина – 122454.55 (на 26 июля – 121993.20) 964 XPD 10 Палладий – 37581.15 (на 26 июля – 36479.52)

Официальный курс НБУ на 27 июля: 100 USD США – 789.5200 (на 26 июля – 789.6000) 100 EUR – 1020.9283 (на 26 июля – 1018.3471) 10 RUR – 2.6056 (на 26 июля – 2.5987) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 27 июля 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 93873.93 (на 26 июля – 94653.30) 961 XAG 10 Серебро – 1421.93 (на 26 июля – 1434.70) 962 XPT 10 Платина – 122454.55 (на 26 июля – 121993.20) 964 XPD 10 Палладий – 37581.15 (на 26 июля – 36479.52)

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