«Альфа-Банк» пролонгировал кредит КГГА

ПАО «Альфа-Банк» пролонгировал кредит на 750 млн. грн., предоставленный Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Напомним, в апреле прошлого года КГГА привлекла кредит в размере 750 млн. грн. у «Альфа-банка» и 150 млн. грн. – у банка «Крещатик» для погашения задолженности перед АЭК «Киевэнерго».

По информации пресс-службы, «Альфа-Банк» изначально предоставлял указанные средства под 21,5% годовых, но за время действия кредитного договора ставка снижалась трижды и на июль 2010 года составляет 16% годовых.

В сообщении также говорится о достигнутых договоренностях относительно реструктуризации кредитов коммунальным предприятиям города – Киевскому метрополитену и «Киевпасстрансу».

«В связи с несвоевременным выполнением обязательств заемщиками банк был вынужден прибегнуть к штрафным санкциям, повысив процентные ставки по кредитам. Согласно условиям реструктуризации ставки по кредитам понижены до рыночного уровня», – сказано в сообщении.

При этом пресс-служба банка не предоставляет детальной информации об условиях выдачи и условиях пролонгации указанных кредитов.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 27,167 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,843 млрд. грн., обязательства – 24,037 млрд. грн., капитал банка – 3,716 млрд. грн., собственный капитал – 3,129 млрд. грн.

ПАО «Альфа-Банк» по итогам второго квартала 2010 года получил 0,551 млн. грн. прибыли.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».