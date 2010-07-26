Профицит платежного баланса составил 4,4 млрд. долл.

Профицит платежного баланса по итогам первого полугодия 2010 года (предварительные данные) составил 4,4 млрд. дол., против дефицита в 7,271 млрд. дол. в январе-июне 2009 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, в июне 2010 года профицит сводного платежного баланса в 2,8

млрд. дол. был максимальным с начала финансового кризиса и вторым за всю историю Украины (после ноября 2005 года, когда были проданы «Криворожсталь» и банк «Аваль»).

«Главный вклад в формирование такого профицита был обеспечен за счет привлечения правительством кредита от российского банка «ВТБ» с целью финансирования бюджетного дефицита (2 млрд. дол.)», - говорится в сообщении.

Профицит текущего счета в июне т.г. оставался близким к уровню двух предыдущих месяцев - 195 млн.дол.

За январь-июнь 2010 года профицит текущего счета составлял 472 млн. дол., по сравнению с дефицитом в 835 млн. дол. в первом полугодии 2009 года.

«Увеличение профицита торговли услугами выступает главным фактором улучшения состояния текущего счета. В первой половине года профицит составлял 1,9

млрд. дол. сравнительно с 0,5 млрд. дол. в соответствующем периоде прошлого года.

В основном это было вызвано увеличениям поступлений от транспортировки

природного газа в 2,5 раза (как за счет роста тарифов, так и объемов поставок)», - отмечают в НБУ.

В июне 2010 года профицит счета операций с капиталом и финансовых операцийсоставил 2,6 млрд. дол., за январь-июнь т.г. - 4 млрд. дол. (в первом полугодии 2009 года дефицит составлял 6,4 млрд. дол.).

По данным Нацбанка, одним из факторов профицита финансового счета стал значительный объем поступлений прямых иностранных инвестиций (сальдо – 755 млн. дол. США). Приток наблюдался как в банковской системе (283 млн. дол.), так и в другие сектора экономики. Однако, в целом за январь-июнь т.г. приток инвестиций остается невысоким - всего 2,3 млрд. дол. (на 4,7% больше чем за аналогичный период 2009

года), из которых в банковский сектор поступило 39%.

В июне 2010 года положительное сводное сальдо платежного баланса в размере 2,8 млрд. дол. позволило продлить процесс возобновления резервных активов. Их объем состоянием на 1 июля 2010 года составлял 29,5 млрд. дол., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 4,9 месяцев будущего периода.