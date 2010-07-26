В Украине задолженность по зарплате в июне сократилась на 5%

В Украине задолженность по выплате заработной платы в июне 2010 года сократилась на 5% и на 1 июля т.г. составила 1,792 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 22%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 июля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве.

В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 июля т.г. составила 349,477 млн. грн. (с начала года выросла на 31%, в июне – на 7%), в Луганской – 173,806 млн. грн. (с начала года выросла на 31%, в июне – на 1%), в Харьковской – 152,486 млн. грн. (с начала года выросла на 28%, в июне – сократилась на 9%). На третьем месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 159,95 млн. грн. (с начала года выросла на 14%, в июне – сократилась на 1%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Днепропетровской, Хмельницкой и Ривненской.

Только в Черновицкой области задолженность по выплате зарплаты на 1 июля т.г. не превышала 10 млн. грн. – 7,008 млн. грн. (с начала года выросла на 23%, в июне – сократилась на 10%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.