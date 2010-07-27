Золото теряет в цене

Золото снизилось в цене по итогам торгов в понедельник на фоне укрепления евро, вызванного снижением опасений за состояние мировой экономики.

Августовский фьючерс на золото по итогам торгов подешевел на 0,4% - до 1183,1 доллара за тройскую унцию. По сравнению с рекордной отметкой 1266,5 доллара за унцию, достигнутой на торгах 21 июня, контракт подешевел на 6,6%.

Основным направляющим фактором для золота в понедельник, 26 июля, стала динамика валютных курсов, в частности - пары евро/доллар. Американская валюта в понедельник снизилась в цене к евро на фоне позитивных данных по рынку жилой недвижимости в США и хороших результатов стресс-тестов европейских банков, которые снизили спрос на относительную надежность доллара и повысили аппетит инвесторов к риску.

По итогам торгов в понедельник доллар снизился в цене по отношению к евро до 1,2994 доллара за евро против 1,2916 доллара за евро. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,53% до 82,08 пункта.

Ввиду отсутствия ярко выраженного тренда, цена золота на текущей неделе будет колебаться в диапазоне 1175-1205 долларов за унцию, передает агентство Bloomberg.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.