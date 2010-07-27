FOREX CLUB: евро и фунт отстояли завоеванные позиции

В понедельник, 26 июля, как евро, так и фунту удалось отстоять завоеванные перед выходными уровни 1.2900 и 1.5400, соответственно. Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, склонность участников валютного рынка к риску несколько возросла, поэтому ниже указанных отметок конкуренты американского доллара так и не ушли.

Помимо настроений инвесторов на развитие событий оказали влияние и релизы экономических данных. Так, согласно опубликованным цифрам, ситуация на первичном рынке продаж жилья в США заметно улучшилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом: вместо прироста в 3.3% объем продаж жилья вырос более чем на 23%. После опубликования релиза можно было увидеть, как евро пытается пробить вверх отметку 1.3000. Однако максимум суток 1.3006 оказался лучшим достижением единой европейской валюты за день.

Фунт же за сутки достиг максимума 1.5520, после чего закрылся таки на отметке 1.55.

Помимо уже упомянутых евро и фунта укрепиться в течение первого рабочего дня новой недели смогли и другие конкуренты USD, включая японскую иену. Так, пара USD/CHF упала почти на 100 пунктов ниже уровня 1.0500; USD/JPY отбилась от сопротивления 87.70 и закрылась ниже 87.00; заметно укрепились австралийский, новозеландский и канадский доллары.

Прогноз на вторник, 27 июля

На волне прилива энтузиазма у участников рынка и во вторник конкуренты доллара будут пытаться пробиться в более высокие торговые диапазоны, то есть, выше отметок 1.3000 (для евро) и 1.5500 (для фунта). При этом в случае неудачи откат возможен к актуальным в понедельник отметкам 1.2900 и 1.5400.

Календарь экономических новостей не будет особенно насыщенным, но стоит обратить внимание на релизы данных по США, где будет опубликован индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности ФРС-Ричмонда, которые, согласно прогнозам, покажут отрицательную динамику, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.