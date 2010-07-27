Готовится законопроект об управлении землями госсобственности

Министерство экономики, Министерство финансов и Государственный комитет Украины по земельным ресурсам до 1 октября должны разработать проект закона "Об управлении землями государственной собственности".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА, соответствующее решение принято на заседании Комиссии по контролю над использованием и отчуждением земель обороны и других земель государственной собственности под председательством вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА.

Во время заседания комиссии обсуждались вопросы упорядочения землепользования Министерства обороны, Министерства транспорта и связи, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Службы безопасности Украины, Министерства охраны окружающей природной среды, Министерства аграрной политики, Государственной пограничной службы, Государственного департамента исполнения наказаний.

«Законопроект разрабатывается с целью увеличения ответственности за использование земель государственной собственности», - отметил В.СИВКОВИЧ.

Межведомственная комиссия решила поручить Совету министров Автономной Республики Крым, обладминистрациям, горадминистрациям Киева и Севастополя организовать рабочие группы для проверки фактов исключения земель обороны для потребностей ЖКХ и других целей, после чего принять меры по возвращению незаконно изъятых земель в госсобственность до 1 октября этого года.

Также Минобороны, МВД, МЧС, Госкомзем, Госпогранслужба, Госдепартамент исполнения наказаний, Национальная академия аграрных наук до 1 сентября должны определить участки, которые не используются по целевому назначению или больше не нужны для подобного использования, и подготовить их к продаже на аукционах.

Кроме того, Минобороны, Минагрополитики и Госкомзему поручено разработать механизм передачи земельных участков военных совхозов, которые не используются для потребностей обороны, в сферу управления МинАП.

Принято решение, что до 1 сентября Госкомзем вместе с Министерство юстиции должны инициировать внесения изменений в законодательные акты в части предоставления Госкомзему и его территориальным органам права обращения в суд в интересах государства по вопросам, которые находятся в их ведении. К началу осени министерство и комитет, по поручению правительственной комиссии, проведут мониторинг судебных решений об отчуждении земель госсобственности, после чего обратятся в Верховный Суд Украины для обобщения судебной практики и представления разъяснений по вопросам применения законодательства при рассмотрении дел этой категории.

Дополнительно участники совещания обсудили вопросы состояния использования земли государственных сельхозпредприятий и земель, предоставленных в постоянное пользование Национальной академии аграрных наук, проблемы охраны и использования земель природно-заповедного фонда общегосударственного значения и другого природоохранного и историко-культурного назначения.