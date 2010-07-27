НБУ сократил прибыль более чем в три раза

Национальный банк Украины (НБУ) в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократил прибыль в более чем три раза – до 2,877 млрд. грн. Об этом говорится в обнародованной на сайте НБУ консолидированной финансовой отчетности Нацбанка за 2009 год.

При этом чистая процентная прибыль в прошлом году составила 15,2 млрд. грн., чистая комиссионная прибыль – 466 млн. грн.

Расходы на содержание персонала Нацбанка в 2009 году составили 1,318 млрд. грн., административно-хозяйственные расходы – 548 млн. грн., чистое увеличение резервов – 13,249 млрд. грн.

По данным НБУ, в 2009 году авансом были перечислены в Государственный бюджет 608 млн. грн. превышения сметных доходов над сметными расходами Нацбанка за прошлый год.