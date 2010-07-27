Эксперт: кредитование постепенно набирает обороты

Тенденция возобновления кредитования украинскими банками физических лиц в настоящее время постепенно набирает обороты.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

При этом, подчеркнула она, «банки сохраняют довольно жесткие условия по отбору заемщиков, предпочитая кредитовать наиболее платежеспособных, а также имеющих положительную кредитную историю».

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, Государственное ипотечное учреждение в рамках правительственных мероприятий по возобновлению рынка ипотечного кредитования разработало ряд предложений по направлениям своей деятельности. Это касается рефинансирования ипотечных кредитов, финансирования застройщиков с целью обеспечения завершения строительства недостроенных объектов, а также пилотного проекта по строительству жилья эконом-класса при участии органов местного самоуправления.

По словам эксперта, данные меры направлены на размораживание ипотечного кредитования, которое на сегодня практически приостановлено. «Предлагаемые сейчас банками условия кредитования (срок кредитования 5 лет, авансовый платеж 50%, ставки в пределах 24-28% годовых) являются неподъемными для большинства потенциальных заемщиков, так что без реализации подобных мер возобновление ипотеки невозможно», - считает Н.СИНЯВСКАЯ.

Эксперт сообщила, что в секторе автокредитования продолжается оживление, количество участников растет, условия становятся менее жесткими. Условия по автокредитованию следующие: реальная процентная ставка от 21,99 до 26,75% годовых, при этом размер одноразовой комиссии за предоставление кредитов колеблется от 1,5% до 3% от суммы кредита, средний срок кредитования - 5 лет, средний размер авансового платежа - 40% от стоимости автомобиля.

По информации Н.СИНЯВСКОЙ, условия кредитов на потребительские цели сейчас таковы: под залог недвижимости на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, средняя ставка - 25,56% годовых; под залог депозита срок кредитования равен сроку действия депозита, ставка – «плюс» 3-6% годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне, «плюс» 5%-11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте.

Эксперт добавила, что участники собственных зарплатных проектов кредитуются на срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов. Многие банки понизили процентную ставка по данному продукту. Теперь кредиты «зарплатникам» предоставляются под ставку от 23 до 36% годовых, но при этом ряд банков сохраняют дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия.