"ИСД" подтверждает информацию о задолженности перед "Метинвестом"

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) подтверждает существование задолженности своих предприятий перед группой "Метинвест", однако, в то же время, заявляет, что обнародованная в СМИ сумма задолженности не соответствуют действительности.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе корпорации.

Как говорится в пресс-релизе корпорации, на протяжении 2008-2009 гг. в условиях беспрецедентного мирового финансового и экономического кризиса, который оказал наиболее негативное влияние именно на деятельность металлургических предприятий Украины, у ОАО «Алчевский металлургический комбинат» и ОАО «Днепровский металлургический комбинат им Ф.Э. Дзержинского» действительно возникла задолженность перед компаниями, которые входят в группу «Метинвест» за осуществленные поставки железорудного сырья.

В то же время, как отмечается в пресс-релизе, «корпорация «ИСД» со всей ответственностью заявляет, что по состоянию на 26 июля 2010 года, суммы задолженности предприятий группы «ИСД» перед предприятиями группы «Метинвест», которыми безответственно и манипуляционно оперируют некоторые СМИ в своих последних публикациях, не соответствуют действительности».

В корпорации также отмечают, что ОАО «АМК» и ОАО «ДМКД» успешно осуществляют погашение задолженности перед своими партнерами, в том числе, поставщиками железорудного сырья.

«Кроме того, корпорация «ИСД» успешно ведет переговоры с международными банками и финансовыми учреждениями, которые являются кредиторами корпорации, ОАО «АМК», ОАО «ДМКД» и других предприятий, входящих в группу «ИСД», касательно реструктуризации финансового долга, который является совершенно обычным явлением практически для каждой промышленной компании в этот непростой период", - говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщили ряд СМИ со ссылкой на источник в Министерстве юстиции, Департамент исполнительной службы Минюста наложил арест на имущество Днепровского металлургического комбинат им. Дзержинского, Алчевского металлургического комбината и Краматорского металлургического завод им. Куйбышева.

По информации источника, арест был наложен в связи с исполнением решений судов по взысканию в пользу "Метинвест Холдинга" с указанных предприятий долгов за сырье, которые в сумме составляют около 1,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».