Межбанк: котировки составили 7,8940/7,8955 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8910/7,8980, к 12:00 сузился спред 7,8940/7,8955 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2610/13, к 12:00 цены понизились 0,2609/12. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,2361 (-0.0938).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3004/06, а к 12:00 понизились 1,2999/1,3001. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,2655/10,2770, к 12:00 цены понизились 10,2660/10,2725.