Украинские предприятия сократили реализацию услуг на 0,6%

В январе-июне 2010 г. объем услуг, реализованных предприятиями сферы услуг в Украине, составлял 93,1 млрд. грн., что на 0,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

В среднем, одно предприятие реализовало услуг на 1,802 млн. грн. Данный показатель был самыми высоким на предприятиях города Киева (5,654 млн. грн.), Севастополя (2,405 млн. грн.) и Одесской области (2,393 млн. грн.), самым низким – на предприятиях Хмельницкой области (662,8 тис. грн.).

В июне т.г. украинские предприятия реализовали потребителям услуг на сумму 17,6 млрд. грн., что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

В структуре объема реализованных услуг больше половины (54,9%) составляли услуги транспорта, почты и связи, больше четверти (27,5%) – услуги по операциям с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями г. Киева, Одесской

Донецкой и Днепропетровской областей, составлял больше половины (56%) от общего объема реализованных услуг.

В частности, в июне т.г. предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 116,1 млн. грн. (на 6% больше по сравнению с июнем 2009 г.), в том числе населению – 41,1 млн. грн. (на 16% больше);

отели и рестораны реализовали услуг на сумму 462,2 млн. грн. (на 22% больше), в том числе населению – 263,6 млн. грн. (на 17% больше);

предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 10,472 млрд. грн. (на 13% больше), в том числе населению – 2,907 млрд. грн. (на 9% больше);

предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом, и которые предоставляют услуги предприятиям, реализовали услуги на сумму 4,835 млрд. грн. (на 15% больше), в том числе населению – 663,6 млн. грн. (на 14% больше).

В сфере образования в июне 2010 г. было предоставлено услуг на сумму 231,7 млн. грн., что на 14% больше по сравнению с июнем 2009 г., в частности населению – 201,7 млн. грн., что на 13% больше; в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – 640,1 млн. грн., что на 16% больше, чем в июне прошлого года, в частности населению – 326,5 млн. грн., что на 17% больше; в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – 794,5 млн. грн., что на 7% больше по сравнению с июнем 2009 г., в том числе населению – 275,5 млн. грн., что на 3% меньше.