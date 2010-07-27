Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи практически не изменился по сравнению с 26 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8930 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8970-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,1574/10,3149 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,9500-10,2400 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2400-10,4000 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 26 июля вырос на 0,1% и сегодня составляет 0,2523 грн./рубль, продажи – повысился на 0,2% - до 0,2610 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2670 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева против вчерашнего дня снизился на 0,01% и составляет 7,8758 грн./долл., курс продажи практически не изменился – 7,91 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8900 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8970-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,51% и сегодня составляет 10,1572 грн./евро, продажи – на 0,56% - до 10,2957 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,9500-10,2400 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2500-10,3700 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы вырос на 0,2% по сравнению с 26 июля и сегодня составляет 0,2523 грн./рубль, продажи – повысился на 0,32% - до 0,2612 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2670 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,86/7,91 грн., евро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,860/7,900 грн., евро – 9,900/10,40 грн., рубль – 0,252/0,260 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,860/7,904 грн., евро – 10,10/10,40 грн., рубль – 0,255/0,263 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,8952, к евро – 10,2093, к российскому рублю – 0,2506.