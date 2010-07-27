НБУ увеличил объемы золота в международных резервах

Национальный банк Украины в официальных резервных активах (международных резервах) за 1-е полугодие 2010 года увеличил объемы золота на 0,806% - до 0,876 млн. тройских унций, в номинальном выражении – на 14% - до 1082,72 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

При этом за январь-июнь т.г. удельный вес золота в международных резервах НБУ сократился с 3,75% до 3,67%.

По состоянию на конец июня т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 28 млрд. 430,03 млн. долл., в т.ч. ценные бумаги – 16 млрд. 623,73 млн. долл., валюта и депозиты – 11 млрд. 806,30 млн. долл.

Резервная позиция в Международном валютном фонде на протяжении полугодия остается неизменной – на уровне 0,03 млн. долл., специальные права заимствований на конец полугодия составили 10,68 млн. долл. (на начало т.г. – 63,03 млн. долл.).

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец июня т.г. составлял 19,99 млн. долл.

По данным Нацбанка, объемы международных резервов за январь-июнь 2010 года увеличились на 16,76% - до 29 млрд. 523,46 млн. долл.

Справка УНИАН. Монетарное золото - это запасы золотых слитков мирового стандарта, которые хранятся в государственной казне Украины. Монетарное золото входит в состав международных резервов и учитывается по весу в тройских унциях и по стоимости.

Банковские металлы - это запасы золота, которое не является монетарным, серебра, платины и палладия, которые хранятся в госказне.

Драгоценные металлы включают слитки золота, которые не отвечают определенным стандартам, лом золота и других металлов и учитываются по себестоимости в составе запасов материальных ценностей.