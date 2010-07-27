ГНАУ прогнозирует выполнение в июле плана

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) прогнозирует выполнение в июле текущего года плана по поступлениям налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ.

«У нас есть все шансы на выполнение, мы имеем некоторые, скажем, возможности обеспечить выполнение и принимать все необходимые меры по обеспечению этого», – сказал он.

По его словам, в июле т.г. план по сбору налогов и сборов в бюджет для ГНАУ определен на уровне 9,9 млрд. грн.

«Есть некоторые проблемы, потому что некоторые предприятия сократили поступления, сделали некоторую экспортную продукцию, не получили соответствующие средства, в связи с чем обязательства не декларируются, но сегодня реально мы видим выполнение (плана по налоговым поступлениям – УНИАН)», – отметил С.ЛЕКАРЬ.