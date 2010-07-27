Азаров исключает ликвидацию фондов регионального развития

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ исключает возможность ликвидации фондов регионального развития в местных бюджетах в результате бюджетного реформирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня пресс-конференции в Киеве, комментируя решение правительства о внесении изменений в Концепцию реформирования местных бюджетов, которые предполагают отказ от содействия при создании в местных бюджетах фондов регионального развития для развития социальной и инженерной инфраструктуры регионов.

"Я впервые об этом слышу. Я внимательно читал Бюджетный кодекс, правительство не принимало никаких таких решений. Напротив, мы на 23 млрд. грн. на будущий год увеличили бюджеты местных органов власти. Мы закрепляем за местными органами власти часть налога на прибыль. У региональных руководителей появляется возможность наконец-то самим заботиться о том, чтобы их поселки, районы, города были инвестиционно привлекательными. Мы отдаем очень серьезные и очень значительные полномочия на места", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением № 1467-р от 21 июля внес изменения в Концепцию реформирования местных бюджетов, которая была утверждена в мае 2007 года правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

В частности, правительство Н.АЗАРОВА продлило с 2011 до 2014 года реформу в сфере местных бюджетов в соответствии со стратегической задачей региональной политики - созданием условий для повышения конкурентоспособности регионов, обеспечения их устойчивого развития, высокой производительности производства и занятости населения.

Кроме того, правительство Н.АЗАРОВА отказалось от содействия созданию в местных бюджетах фондов регионального развития для развития социальной и инженерной инфраструктуры регионов.

Правительство В.ЯНУКОВИЧА распоряжением № 308 от 23 мая 2007 года утвердил Концепцию реформирования местных бюджетов, которая предусматривала завершение до 2011 года усовершенствования бюджетного и налогового законодательства с целью укрепления финансовой основы местного самоуправления в среднесрочной перспективе для обеспечения целостности, последовательности и стабильности государственной финансовой политики в сфере местных бюджетов.

Концепция правительства В.ЯНУКОВИЧА также предусматривала создание фондов регионального развития, источником формирования которых должна была стать часть средств от уплаты налога на прибыль предприятий, которая зачислялась по месту осуществления производственной деятельности и местонахождения филиалов и других отделенных подразделений. Основные принципы создания и функционирования таких фондов должны были определяться Бюджетным кодексом Украины.