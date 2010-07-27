Межбанк: доллар подешевел, но очень незначительно

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8910/7,8980 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8940/7,8955 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 7,8930/7,8960 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8952 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2609/0,2612 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2609/0,2612 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль незначительно повысился и составил 30,24 рубля за доллар (-0,0899).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3004/1,3006 долл./евро, а к 15:00 ушли вверх – 1,3020/1,3022 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2655/10,2770 грн./евро, к 12:00 цены понизились – 10,2660/10,2725 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH опустились до 10,2640/10,2720 грн./евро.