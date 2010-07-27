Янукович подписал закон о госзакупках для Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал «Закон Украины «О внесении изменений в Законы Украины «Об осуществлении государственных закупок» и «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон будет способствовать качественной организации подготовки к европейскому футбольному форуму.

В частности, документ упрощает некоторые процедуры и направлен на более эффективное использование бюджетных средств, своевременную подготовку Украины к чемпионату и выполнение взятых на себя обязательств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 8 июля.

Документом предусмотрено, что закупка товаров, работ и услуг за средства, распорядителем которых является специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по обеспечению проведения мероприятий по подготовке и проведению в Украине Евро-2012, может осуществляться по процедуре закупки у одного участника без согласования с уполномоченным органом в сфере закупок, в соответствии с чем заказчик заключает договор о закупке с участником после проведения с ним переговоров.

Процедура закупки у одного участника применяется заказчиком после согласования со специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по обеспечению проведения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.