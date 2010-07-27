«Родовид Банк» в первом полугодии увеличил убыток в 2,5 раза

«Родовид Банк» (Киев) в первом полугодии 2010 года увеличил убыток в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2009 года – до 3,762 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за отчетный период активы банка сократились на 34% и на 1 июля 2010 года составили 11,173 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 2%, до 5,232 млрд. грн., обязательства – на 25%, до 9,498 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 8,409 млрд. грн., собственный капитал сократился в 2,6 раза – до 1,675 млрд. грн.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.