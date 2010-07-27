ГНАУ формирует списки честных налогоплательщиков

18:43, 27 июля 2010
Финансы
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Для автоматического возмещения НДС

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) приступила к формированию списков добросовестных налогоплательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ.

«Есть уже техническая работа, связанная с контрольно-проверочной работой, связанная с информационными данными относительно занижения налогообложения, использования соответствующих схем и т.д.», - сказал он.

В то же время, по словам С.ЛЕКАРЯ, под критерии добросовестных налогоплательщиков, которые на сегодня разработаны, подпадают немногие предприниматели. «Я думаю, что в августе уже будет более структурирован список предприятий», - сказал он.

Численность налогоплательщиков, которые формируют основную часть поступлений в бюджет, составляет около 15-20 тыс. «Это те, для кого мы должны создать условия», - отметил зампредседателя ГНАУ.

На сегодня количество предприятий, которых ГНАУ отнесла в список добросовестных, составляет более 4 тыс.

Также С. ЛЕКАРЬ сообщил, что с 1 августа буду обнародованы критерии по отбору добросовестных налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Николая АЗАРОВА, с 1 января 2011 года в Украине планируется переход на автоматическое возмещение НДС, однако соответствующий механизм еще не разработан. Ранее заявлялся переход на автоматическое возмещение НДС с лета т.г.

Справка УНИАН. Для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС правительство намерено выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

По данным ГНАУ, НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). На такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа.

 

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