Прибыль «Сведбанка» в первом полугодии составила 47,5 млн. грн.

ПАО «Сведбанк» (Киев) в первом полугодии 2010 года получило прибыль 47,524 млн. грн. против убытка 478,942 млн. грн. за соответствующий период 2009 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде уменьшились на 10% и на 1 июля 2010 года составили 12,348 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 5%, до 17,289 млрд. грн., обязательства - на 9%, до 14,190 млрд. грн.

Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,159 млрд. грн., а собственный капитал указан с отрицательным значением на уровне «минус» 1,842 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Сведбанк» (Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

99,9995% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).