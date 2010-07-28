Эксперт: НБУ будет удерживать курс гривни неизменным

Национальный банк Украины (НБУ) будет удерживать курс гривни фактически неизменным, допуская лишь символическое ее укрепление.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, такое положение дел продлится до конца 2010 года.

А.БЛИНОВ отметил, что Нацбанк во вторник, 27 июля, присутствовал на валютном рынке с заявкой на покупку доллара по курсу 7,8952 грн./долл. Участники рынка придерживались этого ориентира, подчеркнул экономист.

Как сообщил А.БЛИНОВ, межбанковский валютный рынок во вторник закрылся котировками 7,8930-7,8960 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. При этом межбанковский валютный рынок закрылся котировками 10,2640-10,2720 грн./евро, отметил экономист. По его подсчетам, украинская валюта за день подешевела к европейской на 0,7%.