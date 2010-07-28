При председателе ВР Крыма создан Научно-экономический совет

При председателе Верховной Рады Автономной Республики Крым создан Научно-экономический совет, главной задачей которого станет определение основных шагов выхода крымской экономики из кризиса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре крымского парламента.

В состав совета вошли члены президиума парламента автономии, представители крымских министерств, а также руководители ведущих промышленных предприятий Крыма, специалисты в аграрной сфере, руководители и преподаватели вузов, представители научной общественности, предприниматели.

Открывая заседание Научно-экономического совета, председатель ВР АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ подчеркнул, что в условиях сложной социально-экономической ситуации, сложившейся в Украине и Крыму, необходимо иметь четкую картину реального положения дел в экономике региона. Глава крымского парламента обратил внимание, что без смены власти в стране и финансовой помощи иностранных государств Украине грозил полный дефолт, поэтому сегодня каждая область, и Крым в том числе, должна определить главные стратегические направления развития и приоритетные отрасли экономики.

"Несмотря на то, что автономия, в первую очередь, является курортным регионом, особое внимание, по мнению главы крымского парламента, следует уделять вопросам восстановления крымской промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли. Развиваясь, эти основные сферы экономики дадут толчок к развитию и других направлений, позволят привлечь в Крым инвесторов, которые пока не имеют здесь положительных результатов своей деятельности. Особое внимание также следует уделять и банковской сфере, которая сегодня практически не кредитует реальный сектор экономики (система кредитования совершенно разбалансирована), а оборотных средств для развития предприятий не хватает. Предполагается, что эта тема станет предметом обсуждения на совещании с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которое запланировано в Крыму на начало августа", - говорится в сообщении пресс-центра.