На сегодняшний день состояние Единого казначейского счета стабилизировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«На сегодняшний день можно утверждать, что состояние Единого казначейского счета окончательно стабилизировано. Остатков на нашем счете достаточно, чтобы ритмично, согласно росписи, финансировать все расходы Государственного бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что все распорядители бюджетных средств могут уверенно организовывать работу согласно планам и не допускать сбоев и задержек финансирования.

Вместе с этим, подчеркнул премьер-министр, правительство в праве требовать от распорядителей средств соблюдения финансовой дисциплины.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС), по состоянию на 1 июля т.г., составил 7 млрд. 352 млн. грн.

По данным Госказначейства, остаток средств на ЕКС в июне увеличился на 34% против 5 млрд. 478 млн. грн. на 1 июня 2010 года.

Остаток средств на Едином казначейском счете на 1 января 2010 года составлял 1 млрд. 055 млн. грн.