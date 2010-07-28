Открытие межбанка: доллар - 7,8915/7,8975 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8915/7,8975 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2611/0,2614, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2785/10,2890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3024/1,3026 (вторник – 1,3004/06).

Во вторник, 27 июля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8952.