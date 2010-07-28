Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,8831 грн./долл., продают – по 7,9038 грн./долл. Курс покупки/продажи практически не изменился по сравнению с 27 июля – курс покупки вырос на 0,02%, курс продажи – на 0,01%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8650-7,8950 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8980-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,08% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,1732/10,3110 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,1200-10,2500 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2700-10,4500 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 27 июля вырос на 0,3% и сегодня составляет 0,2540 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3% – до 0,2618 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева против вчерашнего дня повысился на 0,06% и составляет 7,8800 грн./долл., курс продажи вырос на 0,02% – до 7,9031 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8650-7,8910 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8980-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,3% и сегодня составляет 10,1792 грн./евро, продажи – на 0,07% – до 10,3093 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,1200-10,2500 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2790-10,3500 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы вырос на 0,5% по сравнению с 27 июля и сегодня составляет 0,2535 грн./рубль, продажи – повысился на 0,2% – до 0,2618 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 10,1/10,38 грн., рубль – 0,235/0,261 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,860/7,905 грн., евро – 9,950/10,500 грн., рубль – 0,252/0,262 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,865/7,904 грн., евро – 10,15/10,45 грн., рубль – 0,255/0,263 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 28 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,8942, к евро – 10,2885, к российскому рублю – 0,26106.