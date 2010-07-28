Евро смог достичь максимума за последние 2,5 месяца
Огромное влияние на динамику основных валютных пар во вторник, 27 июля, на мировом рынке FOREX оказала опубликованная экономическая статистика, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине. Так, на волне позитива, сложившегося на рынке после пятничного релиза результатов стресс-тестов европейских банков и публикации благоприятных данных по Германии во вторник, единая европейская валюта смогла продемонстрировать максимальное за последние 2,5 месяца значение – 1,3046. Британский фунт обновил 5-месячный максимум против доллара США, достигнув отметки 1,5598. Это произошло благодаря тому, что опубликованный Конфедерацией промышленников Великобритании (CBI) ежемесячный отчет по розничной торговле продемонстрировал неожиданно хорошие показатели: вместо прогнозируемого значения 3, фактическое составило 33.
Данные по индикатору потребительской уверенности, вышедшие в США, снизились до уровня 50.4, что стало самым низким значением с февраля текущего года. Благодаря этому пара евро/доллар вернулась к отметке 1,3000, чуть ниже которой и произошло закрытие.
Франк в отсутствие каких-либо важных новостей из Швейцарии поступательно снижался против американского доллара в течение всего дня, результатом чего стало достижение парой максимального за последние 10 дней значения – 1,0638.
Что касается британского фунта, то негативные новости из-за океана не оказали на него какого-либо серьезного влияния, и он смог завершить день на уровне 1,5590.
Прогноз на среду, 28 июля
Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, среда будет весьма насыщена экономическими релизами. В первую очередь, участникам рынка FOREX стоит обратить внимание на такие данные, как индекс потребительских цен Германии, изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования в США, публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», а также решение ЦБ Новой Зеландии по основной процентной ставке, которая по предварительным прогнозам должна быть повышена до 3.00%.
Говоря о ценовых диапазонах, стоит в первую очередь отметить, что после публикации индикатора уверенности потребителей США, стремление к риску у инвесторов заметно поутихло и снизило шансы высокодоходных валют продолжить свой рост против доллара США. Таким образом, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, в среду актуальными рамками движения для евро/доллара будут 1,2950-1,3050, для фунт/доллара – 1,5500-1,5650.