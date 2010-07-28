Аукцион по размещению ОВГЗ принес в бюджет 1,5 млрд. грн.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 27 июля, в бюджет удалось привлечь 1 млрд. 538,94 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 2 феврля 2011 года – на 553,1 млн. грн. с уровнем доходности 9,5% годовых, 27 июля 2011 года – 631,6 млн. грн. и 11,25% годовых, 4 сентября 2013 года – 354,24 млн. грн. и 12,5% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.