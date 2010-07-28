Во втором полугодии экономический рост в Украине замедлится

Во втором полугодии 2010 г. экономический рост в Украине замедлится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам руководитель аналитического подразделения группы компаний «Инвестиционный капитал Украина» Александр ВАЛЬЧИШЕН.

«Согласно нашим оценкам, после уверенного роста в 6,3% в течение первого полугодия темпы реального роста ВВП во втором полугодии замедлятся до 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил аналитик. В целом, по его оценке, прирост реального ВВП Украины в этом году составит 4,8%.

По мнению эксперта, такое ожидание по экономической динамике вызвано, во-первых, ожидаемым замедлением экономического роста в мировой экономике, что приведет к снижению темпов промышленного производства в таких базовых и экспортно-ориентированных отраслях, как металлургия, машиностроение и химия. Во-вторых, по словам А.ВАЛЬЧИШЕНА, ожидается снижение темпов восстановления внутреннего спроса в силу новой бюджетной политики правительства, первоочередной задачей которой является восстановление доверия кредиторов, включая, в первую очередь, МВФ.

Как сообщал УНИАН, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за первое полугодие 2010 года составил около 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 3,3% в 2010 году и 4,5% – в 2011 году.

Правительство прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,7%.

По оценкам ЕБРР, рост ВВП Украины в 1-м квартале текущего года составил 4,9%, во 2-м квартале - 2,3%, в 3-м квартале составит - 2,9%, в 4-м квартале - 6%.

По данным Администрации Президента Украины, рост ВВП в январе-мае 2010 года составил 6,1%.