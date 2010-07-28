Госфинансирование льготных кредитов могут увеличить до 200 млн. грн.

В 2011 г. Фонд молодежного строительства планирует увеличить госфинансирование до 200 млн. грн. для предоставления льготных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

По программе льготного кредитования в июле из госбюджета было выделено 1,4 млн. грн. из заложенных на программу 70 млн. грн. По его словам, предусматривается, что в 2010 г. льготными кредитами смогут воспользоваться 200 украинских семей.

Также, по его словам, в июле возобновлена программа по частичной компенсации процентных ставок по кредитам, выданных коммерческими банками на жилье. Под программу попадут около 11 тыс. молодых семей. «Госбюджетом в 2010 г. предусмотрено финансирование данной программы в полном объеме, это 117 млн. грн. В июле уже перечислено 32,5 млн. грн., дальше оплата реестров по этим выплатам будет осуществляться согласно плану финансирования, то есть 12-15 млн. грн. в месяц», - отметил Л.РЫСУХИН.

Он также сообщил, что средства государственного льготного кредитования направляются, в первую очередь, на объекты с высоким уровнем готовности. «Такие объекты у нас есть в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Закарпатской и еще нескольких областях», - говорит Л.РЫСУХИН.

По его словам, региональным управлениям фонда было запрещено предоставлять кредиты для финансирования объектов с низким процентом готовности, также они обязаны направлять средства на объекты с максимальным уровнем готовности и с максимально коротким сроком введения объектов в эксплуатацию.

«Мы возобновили ответственность региональных управлений фонда за проведение контроля строительных работ», - говорит Л.РЫСУХИН. Также были установлены более жесткие квалификационные требования для застройщиков.

Кроме того, на рассмотрение правительства вынесено проект постановления, которым повышается ответственность застройщика по своевременному введению в эксплуатацию объектов, увеличиваются права региональных управлений фонда по контролю за строительством, фонду предоставляется возможность ввести для заемщиков финансовые каникулы, если их временная неплатежеспособность настала по объективным причинам.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.