Закрытие межбанка: евро снизилось до 10,25/10,26 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8915/7,8975, к 12:00 цены понизились до 7,8935/7,8955. К закрытию торгов установились следующие ценовые уровни – 7,8930/7,8960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу – 7,8942 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2611/0,2614, к 12:00 цены установились на уровне 0,2610/0,2613. К закрытию цены понизились до 0,2609/0,2612. В России курс доллар-рубль незначительно понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2385 (-0,0015).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3024/1,3026, а к 15:00 ушли вниз – 1,2983/1,2985. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2785/10,2890, к 12:00 цены понизились до 10,2675/10,2740. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз –10,2550/10,2610.