Собрание акционеров СК «Оранта» не состоялось

Собрание акционеров Национальной акционерной страховой компании (НАСК) «Оранта», запланированное на 27 июля т.г., не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщили УНИАН в НАСК «Оранта», регистрация собрания акционеров проходила с 10:00 до 12:15 27 июля. На регистрации собрания присутствовали представители ГКЦБФР. В итоге зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют немногим более 14% акций НАСК «Оранта».

«Регистрационная комиссия признала собрание акционеров НАСК «Оранта» несостоявшимся из-за отсутствия необходимого кворума (в размере 60%)», – сообщили в НАСК «Оранта».

Согласно сообщению, на собрании 27 июля планировалось рассмотреть вопросы об утверждении повестки дня и регламента на внеочередном общем собрании акционеров НАСК «Оранта», об избрании рабочих органов и утверждении порядка голосования на внеочередном общем собрании акционеров НАСК «Оранта», об отзыве и избрании членов наблюдательного совета НАСК «Оранта».

При этом в официальном сообщении, размещенном в газете «Голос Украины» №127 от 13 июля т.г. указывалось, что акционеры (кипрские компании Leoberg Holding Limited и Backwood Holding Limited, которые, по данным СМИ, контролирует бизнесмен, владелец АО «Дельта Банк» Николай ЛАГУН), в совокупности владеющие более 10% акций СК, инициировали дополнение повестки дня собрания акционеров следующими вопросами: об отзыве и избрании председателя наблюдательного совета общества, кандидатов в члены наблюдательного совета общества, об отзыве и избрании членов ревизионной комиссии общества, кандидатов в члены ревизионной комиссии общества, о создании и отзыве исполнительного органа общества, об отзыве и избрании председателя и членов правления общества, о внесении изменений и дополнений в устав общества, об утверждении устава в новой редакции, о внесении изменений в положения об органах управления и контроля общества путем изложения их в новой редакции, об утверждении новой редакции положений об органах управления и контроля общества, о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг общества, о передаче ведения реестра владельцев именных ценных бумаг общества регистратору, о расторжении договора на ведение реестра, об утверждении условий договора на ведение реестра.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2009 года составил 715 млн. грн., страховые выплаты – 345,4 млн. грн.

СК «Оранта» по итогам января-марта 2010 года получила чистую прибыль в размере 1,215 млн. грн. против 49,75 млн. грн. убытка за аналогичный период 2009 года.

Уставный капитал компании составляет 775,125 млн. грн., активы на конец марта – 1 млрд. 197,165 млн. грн.

На общем собрании 30 октября 2009 года акционеры НАСК «Оранта» утвердили результаты подписки на акции допэмисии на сумму 600,093 млн. грн.

Компании, подконтрольные учредителю «Дельта Банка» Н.ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

По состоянию на начало декабря 2009 года основными акционерами компании являлись: АО «Дочерняя организация «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) – 4,778493%; Colorino Trading Limited (Кипр) – 5,642165%; Saleta Limited (Кипр) – 5,642066%; АО «БТА Банк» (Казахстан, г. Алматы) – 30,393820%; «Беквуд Холдингс Лимитед» (Кипр) – 16,160849%; «Чилвел Лимитед» (Кипр) – 18,340226%.

В середине января 2010 года доли кипрских компаний «Беквуд Холдингс Лимитед» и «Чилвел Лимитед» в капитале НАСК «Оранта» стали меньше 10%.