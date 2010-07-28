МВФ прекратит сотрудничество с Украиной после выделения кредита

После выделения Украине кредита МВФ действие программы сотрудничества от 2008 г. будет прекращено - источник

Киев. 28 июля. УНИАН. С утверждением Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) программы сотрудничества по предоставлению Украине нового кредита stand-by действие предыдущей программы от 2008 года будет прекращено.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве финансов Украины.

«В документах о новой программе сотрудничества с МВФ содержится пункт, согласно которому после ее утверждения Советом директоров старая программа, которая не была завершена, будет прекращена», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что после прекращения программы 2008 года Украине не нужно будет предоставлять никаких отчетов по использованию кредитных средств.

«Никаких отдельных отчетов не нужно будет делать. Фактически отчетом по использованию средств выделенного транша считается корректировка Меморандума о сотрудничестве перед получением следующего транша», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вашингтоне Совет директоров МВФ планирует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине нового кредита stand-by в размере 10 млрд. SDR (14,9 млрд. долл. США) на 2,5 года.

В текущем году Украина может получить 2 транша размером около 3 млрд. долл.

Эти средства планируется направить на покрытие дефицита госбюджета и пополнение валютных резервов Нацбанка.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

В 2010 году Украина должна выплатить МВФ 74,87 млн. SDR, или около 110 млн. долл. (курс SDR – 1,5 долл.), в качестве процентов по кредиту стэнд-бай от 2008 года. В 2011 году - 148,45 млн. SDR процентов (приблизительно 220 млн. долл.)

В 2012 году размер платежа с учетом выплаты тела кредита составит 2 млрд. 367 млн. 340 тыс. SDR (приблизительно 3,550 млрд. долл.), из которых 2 млрд. 234 млн. 380 тыс. SDR – тело, 132 млн. 960 тыс. SDR – проценты.

В 2013 году выплаты будут составлять, соответственно, 3 млрд. 552 млн. 390 тыс. SDR (приблизительно 5,33 млрд. долл.), 52 млн. 390 тыс. SDR и 3 млрд. 500 тыс. SDR.