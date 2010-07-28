Fitch повысило рейтинг «ПриватБанка» с уровня «B-» до «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») публичного акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» с уровня «B-» до «B». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, повышение рейтинга следует за повышением агентством 6 июля 2010 года долгосрочных РДЭ Украины с «B-» до «B» и отражает снизившийся риск макроэкономической и финансовой нестабильности в стране вслед за соглашением о новой программе кредитования с МВФ на 14,9 млрд. долл.

Также сообщается, что повышение рейтинга «ПриватБанка» отражает некоторые признаки стабилизации показателей качества его активов, приемлемые уровни капитализации по Базельскому соглашению, более комфортную позицию ликвидности вслед за значительным притоком депозитов, ограниченный краткосрочный риск рефинансирования, хорошую прибыльность до отчислений под обесценение и обширную клиентскую базу в стране. Поддержка капитала и ликвидности, полученная от акционеров банка и Национального банка Украины в период глобального финансового кризиса, также оказала положительное воздействие на кредитоспособность «ПриватБанка».

В то же время Fitch отмечает, что рейтинги банка по-прежнему учитывают существенные уровни кредитного риска ввиду недавнего ухудшения качества активов, высоких уровней концентрации по заемщикам, потенциального значительного бизнеса со связанными сторонами и существенного необеспеченного кредитования.

По информации Fitch, согласно отчетности, уровень проблемных кредитов и реструктурированных/пролонгированных кредитов у банка увеличился до 23,8% к концу первого квартала 2010 года (проблемные кредиты – 10,6%, реструктурированные/пролонгированные кредиты – 13,2%) с 7,8% в конце 2008 года. «Однако это существенно ниже среднего уровня в 50% согласно отчетности рейтингуемых агентством банков на конец 2009 года (в 2008 г. – 12,5%), и отмечаются признаки стабилизации качества активов «ПриватБанка» в первом квартале 2010 года. Отношение резерва под обесценение кредитов к совокупным кредитам составляло 16,9% в конце первого квартала 2010 года согласно отчетности по национальным стандартам, однако регулятивный показатель достаточности капитала находился на ограниченном уровне в 11,4%, что отражает более жесткие регулятивные требования к расчетам достаточности капитала. На конец 2009 года показатели достаточности капитала по соглашению Basel I были более высокими и составляли 14,6% (капитал первого уровня) и 17,6% (общий капитал)», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что рост нового кредитования ускорился до 14% в первой половине 2010 года (2009 г. – 4%). В то же время у Fitch вызывает обеспокоенность резкое увеличение рисков по нефтетрейдерам, на которых приходилась существенная доля в 30% кредитов, или 191% собственных средств, на конец 2009 года. Кроме того, кредиты, отнесенные в отчетности по МСФО к необеспеченным или к обеспеченным дебиторской задолженностью, составляли значительный процент – 59% портфеля на конец 2009 года, что усиливает риски по этим кредитам и обеспокоенность относительно надежности андеррайтинговых процедур. Концентрация по заемщикам остается высокой, и риски по 20 крупнейшим заемщикам были равны 244% собственных средств на конец первого квартала 2010 года.

Также указывается, что фондирование продолжает в заметной мере полагаться на клиентские счета и приток розничных депозитов, начиная с конца первой половины 2009 года, был существенным. Средства, полученные для поддержки ликвидности от НБУ в четвертом квартале 2008 года и увеличившиеся до 11% пассивов на конец 2009 года, были конвертированы в долгосрочные с амортизацией в течение 5 лет. На конец первой половины 2010 года у банка не предвиделось крупных погашений средств, привлеченных на финансовых рынках, ранее февраля 2012 года, когда наступает срок выплат по еврооблигациям на сумму 500 млн. долл. (что равно 5% пассивов на конец первого квартала 2010 года).

По информации Fitch, потенциал дальнейшего повышения рейтингов в настоящее время ограничен сложной операционной средой и слабыми сторонами кредитоспособности «ПриватБанка». Понижение рейтингов может произойти в случае увеличения обеспокоенности относительно уровня и качества рисков по связанным сторонам, в случае существенного ослабления в будущем качества активов, которое приведет к заметному ухудшению покрытия резервами, без получения нового капитала, или же если вновь произойдет отток розничных депозитов, что вызовет крупный дефицит ликвидности.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 97,469 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 85,437 млрд. грн., обязательства – 86,579 млрд. грн., уставный капитал – 8,86 млрд. грн., собственный капитал – 10,89 млрд. грн.

По итогам второго квартала 2010 года «ПриватБанк» увеличил чистую прибыль на 55,7% – до 631,2 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.