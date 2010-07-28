«Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк» исключены из АУБ

Из состава Ассоциации украинских банков (АУБ) исключены «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк».

Как говорится в письме АУБ №01/01-09/0478, текстом которого располагает УНИАН, соответствующее решение было принято 22 июля т.г. на заседании совета АУБ.

«Решением совета исключены из состава членов АУБ «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк» согласно их заявлениям», – говорится в письме.

Вместе с тем, в состав АУБ был принят «ЭРДЭ Банк».

Кроме того, на заседании совета одним из главных заданий АУБ было определено проведение комплексных мер по отмене постановления Нацбанка №273, которым повышаются требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков.

Справка УНИАН. Ассоциация украинских банков была создана в 1990 году. На сегодня членами АУБ являются около 120 из 176 банков Украины, имеющих банковскую лицензию.